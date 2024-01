Privatizzazioni | Meloni | no a lezioni da chi ha ceduto la Fiat

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen. (askanews) – “Che l’accusa” di vendere l’Italia “mi arrivi dal giornale di proprietà di quelli che hanno preso lae l’hanno ceduta ai francesi, hanno trasferito all’estero la sede legale e la sede fiscale, hanno messo in vendita” sulle piattaforme dell’immobiliare “i siti delle nostre storiche aziende italiane… cioè non so se il titolo fosse un’autobiografia però francamente ledi tutela di italianità da questi pulpiti anche no”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaparlando, nel corso della registrazione di “Quarta Repubblica” che andrà in onda stasera su Rete 4, di un titolo di Repubblica che, sulle, accusava la premier di voler mettere in vendita l’Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

I cittadini che dovessero votare per unache si candida in Europa sanno che non ci va, ciò ... Per le, "noi prevediamo nel documento economico di bilancio 20 miliardi in 3 anni", ...... che chiudono in [...] 22 gennaio - 17:17 ***: non accetto accuse di vendere Italia da chi ha dato Fiat ai francesi 22 gennaio - 17:13, Stato manterra' sempre controllo ...Meloni si esprime anche sulle privatizzazioni che il governo ha intenzione di mettere in atto. “Noi prevediamo nel documento economico di bilancio 20 miliardi in 3 anni - ha detto la premier - un ...C’è spazio anche per un passaggio sul caso del Teatro di Roma, l’ente che gestisce alcuni storici teatri della capitale, il cui cda ha nominato come direttore generale il regista Luca De Fusco con il ...