Primarie Usa | DeSantis si ritira E Haley attacca Trump | “È vecchio e poco lucido”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Alla vigilia dellerepubblicane nel New Hampshire, il governatore della Florida, Ron, si. Proclama ufficialmente il suo appoggio ae incassa il ringraziamento del tycoon. Ma l’ex ambasciatrice all’ONU, Nikki, non molla. E tenta il tutto per tutto: i caucus del 23 gennaio costituiranno per lei un tornante decisivo. Se dovesse subire un’altra sonora sconfitta a opera di, come nello Iowa il 15 gennaio, potrebbe decidere dirsi dalla corsa verso le presidenziali del prossimo novembre. Dopo la recente gaffe che ha visto l’ex presidente confonderla con l’ex Speaker della Camera dei rappresentanti, la democratica Nancy Pelosi,va all’attacco disenza esclusione di colpi. “Ha ...

La corsa per leTrump si sta riaffermando come candidato ideale per affrontare l'attuale Presidente Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. DDopo la vittoria schiacciante in Iowa, alla ...... tra cui Nikki Haley , ex ambasciatriceall'Onu, che si propone come una voce nuova e moderata. DeSantis si arrende e appoggia Trump La corsa allerepubblicane per le elezioni ...In questa edizione: Primarie Usa, DeSantis lascia e lancia Trump, Crisi Mar Rosso, l'Europa si riunisce, Netanyahu: con me nessuno stato palestinese, Incendio Cavenago, sindaco: finestre chiuse, ...La corsa per le primarie USA Trump si sta riaffermando come candidato ideale per affrontare l'attuale Presidente Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. DDopo la vittoria schiacciante in Iowa, alla ...