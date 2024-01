Primarie Usa | De Santis si ritira | la corsa tra Trump e Haley

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Per leUsa non mancano certo le sorprese. Ron Deha deciso dirsi dalla sua campagna elettorale lasciando spazio al magnate e già ex presidente degli Stati Uniti, Donald. Unache però non è in solitaria: lo scontro con la candidata Nikkisi fa infatti sempre più duro.L'articolo proviene da Il Difforme.

... tra cui Nikki Haley , ex ambasciatriceall'Onu, che si propone come una voce nuova e moderata. DeSantis si arrende e appoggia Trump La corsa allerepubblicane per le elezioni ...Per me è chiaro che la maggioranza degli elettori dellerepubblicane vuole dare un'altra possibilità a Donald Trump.... Anche se ho avuto disaccordi con lui, ad esempio sulla pandemia di ...In questa edizione: Primarie Usa, DeSantis lascia e lancia Trump, Crisi Mar Rosso, l'Europa si riunisce, Netanyahu: con me nessuno stato palestinese, Incendio Cavenago, sindaco: finestre chiuse, ...Una vittoria di Trump potrebbe invece favorire la manifattura USA, stante una politica più protezionistica, il settore auto e la tecnologia Made in USA. In generale, la vittoria dei Repubblicani ha ...