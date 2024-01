Primarie repubblicane Usa | De Santis si ritira dalla corsa e appoggia Trump

Sono bastati i caucus in Iowa per far crollare le speranze di chi puntava a un’alternativa conservatrice ma diversa da Donald Trump come candidato ... (ilfattoquotidiano)

Dopo Ramaswamy e Tim Scott, già saliti sul carro di Donald Trump, è il turno del governatore della Florida Ron DeSantis. Le primarie repubblicane diventano una corsa a due tra il tycoon e Nikki Haley che domani si affronteranno in New Hampshire. DeSantis domenica ha annunciato la sospensione della sua campagna elettorale. Donald Trump domina la corsa per le primarie repubblicane e sembra lanciato verso la vittoria anche in New Hampshire, dove si vota domani. Sono bastati i caucus in Iowa per far crollare le speranze di chi puntava a un'alternativa conservatrice ma diversa da Donald Trump come candidato alle prossime Presidenziali americane.