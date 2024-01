Pressione massima a Los Cármenes

...avere ogni sorta di pulsione odiatrice nei confronti dell'avversario visto in linea dicome ... Che l'Udinese ci creda è evidente nel fatto che la suain questa fase è alta. Su una ...... con laespressione che portò insieme al compagno Totti , ad Andrea Pirlo e gli altri alla ... ma hanno saputo contenere laavversaria arretrando il baricentro e ponendo la difesa a ...• È il 108° giorno di guerra: oltre 25 mila palestinesi morti, secondo Hamas. Il 70% delle vittime, secondo l’Onu, sono donne o bambini (dato del 18 gennaio). Secondo una stima delle agenzie di intell ...Mettendo pressione massima ai nerazzurri che ora dovranno rincorrere in attesa del recupero contro l'Atalanta a febbraio. Ma la serata juventina non si è consumata al 90° al Via del Mare perché dopo ...