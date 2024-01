Presidenziali Russia | presentate firme a sostegno “candidato” Putin

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Milano, 22 gen. (askanews) – Il quartier generale delpresidenziale russo – e attuale capo di stato – Vladimirha presentato ledello stesso alla Commissione elettorale centrale russa per la registrazione alle prossime elezioni (il minimo sono 300mila). Lo riferisce RIA Novosti. Il Consiglio della Federazione (senato) ha programmato le elezioniper il 17 marzo 2024. Il voto durerà tre giorni: 15, 16 e 17 marzo. E l’esito appare scontato. Queste saranno le ottave elezioninel paese. Secondo il comma 3 dell’articolo 81 della Costituzione russa, prima della revisione costituzionale del 2020, la stessa persona non poteva ricoprire la carica di presidente della Federazione Russa per più di due mandati ...

Ora, nonostante le sanzioni e tutti i problemi, lasi sta sviluppando dinamicamente. Proteggendo i suoi cittadini e lavorando per rendere il domani migliore di ieri. Non si può negare che sia ...Ma la vicenda della guerra in Ucraina che incancrenisce e la, la quale non tollera di avere ... che cosa potrà accadere se alle prossime elezionidovesse vincere Trump che ha già ...è stata immortalata al punto di raccolta firme per sostenere la candidatura del presidente russo alle elezioni presidenziali del 2024. Ed è stata subito additata come traditrice. Allarme Usa ...Il 17 marzo, Vladimir Putin punterà all’ennesima riconferma alle elezioni presidenziali della Russia, con lo spettro di possibili proteste di piazza, soprattutto per il protrarsi della guerra in ...