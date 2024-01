Presentata la Ducati 2024 Bagnaia | “La concorrenza sarà tosta”; Bastianini | “Subito a mio agio”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Laha presentato quest’oggi i team ufficiali di MotoGP e Superbike a Madonna di Campiglio, nel corso della seconda edizione dell’evento “Campioni in Pista”: la Desmosedici GP avrà ancora una livrea predominata dal colore Rosso, ma presenta un dettaglio grafico fluo che riprende la curva presente nel logo e che è stata inserita anche sulle carene della Panigale V4 R Superbike e sulle moto da cross delCorse R&D – Factory MX Team. In MotoGP il campione del mondo in carica, Francescoancora affiancato da Enea, mentre in Superbike, sulla Panigale V4 R, accanto ad Alvaro Bautista ciil campione del mondo in carica della classe Supersport, Nicolò Bulega. Svelate inoltre le nuove moto da cross, che saranno affidate al ...

