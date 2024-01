Presentata la collezione sposo 2024 all’Atelier Pellecchia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La nuovain passerella. Tanti modelli proposti che vestiranno l’uomo per il giorno delle nozze, tra proposte classiche e innovative. Madrina della serata Fabiola Cimminella che ha presentato lo show che ha voluto dare un focus anche sulla moda cerimonia per le invitate. La sfilata, rivolta ai neo sposi e non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

All’Atelier Pellecchia presentata in anteprima la collezione sposo firmata Rocchini . Una serata speciale per i clienti e i visitatori che hanno ... (teleclubitalia)

Il Far West ha incontra to la Francia nella sfilata maschile Autunno-Inverno 2024 di Louis Vuitton , con cui il rapper e designer Pharrell Williams ha ... (quifinanza)

Un messaggio viene sottolineato dagli abiti: la parte sartoriale - cuore della- è ... in un post pubblicato dopo la sfilata,all'interno della Monnaie de Paris (la zecca francese)...Per esempio, il berretto della nuovaBoss x Perfect Moment sfoggia il logo rosso ... Si può, invece, scegliere un'opzione a contrasto o fantasia , come la limited editionda ...Le trame de Il Paradiso delle Signore dal 28 gennaio al 2 febbraio 2024 raccontano che Umberto si ritroverà a bocciare i nuovi lavori che verranno presentati da Flora per la collezione della Galleria ...Calato il sipario sulla Paris fashion week dedicata alle collezioni uomo per l’autunno-inverno ... La griffe controllata da Otb-Only the brave di Renzo Rosso aveva infatti presentato la sua ultima ...