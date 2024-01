Povero romanzo Un saggio sulla “militanza che uccide la letteratura”

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “My Government Means to Kill Me” di Rasheed Newson, descritto dal suo editore, Flatiron, come “una storia di formazione esilarante e frenetica” su un uomo gay e di colore, è stato acquistato per 25... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti