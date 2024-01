Portici | Tenta rapina ma il cliente urla Carabinieri arrestano 67enne

(Di lunedì 22 gennaio 2024) del quartiere San Carlo Arena già noto alle forze dell’ordine Adella locale stazione hanno arrestato pertaaggravata C. R.,del quartiere San Carlo Arena già noto alle forze dell’ordine. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti a via San Cristoforo e hanno ricostruito la vicenda. L’uomo, poco prima, era entrato nel supermercato Pellicano e aveva minacciato l’addetto alla cassa armato di pistola. Unè intervenutondo nei confronti delche è fuggito a bordo del proprio scooter. Nella fuga il centauro è finito contro un’auto in sosta per poi cadere a terra. Ihanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato. Lo scooter era sottoposto a sequestro ...

Portici : tenta di rubare in un’auto . La Polizia di Stato trae in arresto un 53enne napoletano in via Stanziale Portici : Nella notte appena ... (puntomagazine)

di rapinare un supermercato, ma un cliente urla e lo costringe a scappare. È successo a, in provincia di Napoli, dove i Carabinieri hanno arrestato un 67enne già noto alle forze dell'...... da una traversa, è arrivato un pirla a bordo d'una Ferrari verde pisello chedi attraversare ... che ho un'ossessione per la luminosità: sono i. Iti tengono al buio anche con la ...La Salernitana di Inzaghi cade in casa al cospetto del Genoa, brutta battuta d'arresto per i granata. Decide la rete di Gudmundsson su rigore, Martegani aveva illuso il team campano.A Portici i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per tentata rapina aggravata Ciro Ricci*, 67enne del quartiere San Carlo Arena già noto alle forze dell’ordine. I militari, allertati dal ...