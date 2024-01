Popovic al Napoli | l’ex allenatore Cetkovic | “È un gran talento | i napoletani si divertiranno Vi racconto il vero Matija”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 22 gennaio 2024)sarà a breve un nuovo calciatore del: il suo ultimoha raccontato il suoe le sue qualità. Il giovanissimoserbo è diventato improvvisamente un obiettivo del club azzurro dopo che il Milan aveva trattato a lungo con il suo entourage per portarlo in Italia a parametro zero. Poi il lavoro di scouting dele sottotraccia di Maurizio Micheli ha portato gli azzurri ad accelerare la trattativa e ad anticipare club importanti del calibro di Bayern Monaco e Porto per assicurarsi unche, si dice, sia straordinario. “Grazie per la comprensione, per la pazienza, per la fiducia e per ogni insegnamento. Te ne sarò per sempre grato“, con queste parole...