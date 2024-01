Politano pre Napoli Inter | «Stasera vogliamo vincere»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’attaccante azzurro Matteosi è espresso a Sport Mediaset sulla gara tra: valevole per la finale di Supercoppa L’attaccante delha parlato così a Sport Mediaset verso la gara tra i partenopei e: valevole per la finale di Supercoppa Italiana. «Sappiamo l’importanza della partita e che c’è un popolo che ci sostiene, dobbiamo cercare di dare il massimo per portare a casa il risultato.favorita? Secondo me in una finale si parte 50 e 50, anche se loro stanno attraversando un buon momento e noi siamo in ripresa. Proveremo a metterli in difficoltà. Rigori? Meglio chiuderla prima del 90esimo».

Prima è a ricevere palla sulla destra, accentrarsi e far partire un tiro preciso dal ... con una copertura completa dell'evento che si protrarrà dal- partita fino alle fasi post - partita. Cajuste che si alza per andare a prendere il regista avversario e gli attaccanti esterni ... DOVE IN TV - Mediaset lavora con 2 reti: alle 19 un lungo- partita su Italia1. Alle 20 ... In casa Inter Bastoni non è al top e dovrebbe partire dalla panchina: Acerbi si sposterà sul centrosinistra, con De Vrij a guidare la difesa e Pavard sul centrodestra. In porta Sommer, in mediana poch ...