Poker servito per la GeVi Napoli | sbancata Brindisi 77-80

Ma non sono contento di come hoper due set: nel giorni di riposo mi concentrerò su quello". un altro che anon trasmette mai la verità: ha cominciato la settimana con grande ...... che rilancia le ambizioni del Palermo: dopo ilrifilato al Modena i rosanero si portano a - ... Oggi anche Segre ha fatto una partita straordinaria, oltre al gol haun assist strepitoso a ...L’Appignanese si getta con orgoglio davanti ma lascia praterie e i biancocelesti le sfruttano. Il neoentrato Sejfullai semina difensori, Pettinari fa quel che può e Catinari in tap-in sigla il 3-1.che sarebbe servito almeno un giocatore in quel ruolo. Ad oggi invece si parla solo di trattative e gli unici inserimenti sono quelli di Spence, arrivato nell’ambito della cessione Dragusin e ...