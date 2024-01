Planet Farms sta bruciando La vertical farm italiana era tra le più avanzate al mondo

Secondo le prime informazioni circolate sui social, il rogo ha interessato il capannone dell'azienda. Tante le segnalazioni degli automobilisti che, percorrendo la A4, hanno visto la ..."Sembrava fosse esplosa una bomba" il commento di chi ha visto la scena del vasto incendio è divampato questa mattina all'interno degli stabilimenti delladi Cavenago in provincia di Monza, azienda specializzata in prodotti freschi da agricoltura verticale. Impressionante la nube di fumo nero, che è stata vista anche da diversi ...(Mi-lorenteggio.com) Cavenago Brianza, 22 gennaio 2024 – Dalle ore 6.30 di stamane, un imponemte incendio di vaste proporzioni è divampato a Cavenago di Brianza, in un capannone industriale ...È una mattinata di paura a Cavenago di Brianza, in provincia di Monza Brianza a causa di un incendio di vaste proporzioni divampato all'alba all’interno di un capannone industriale nell'azienda Planet ...