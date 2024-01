Più occupati in un’economia stagnante? Tutte le cause possibili | dal calo demografico alla legge Fornero fino alla sottostima del pil Lo stop al Reddito non c’entra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Continui record per il numero dia fronte dipoco più che. È il grande rebus dei dati sul 2023. Un anno che ha visto il prodotto interno lordo tornare al trend di crescita da “zero virgola“ a cui l’Italia si era abituata prima del Covid e la produzione industriale perdere terreno. Ma in parallelo ha registrato andamenti lusinghieri per il mercato del lavoro. Una contraddizione su cui analisti ed economisti hanno indagato, mettendo in fila alcuni caveat sull’interpretazione delle statistiche ufficiali edi un andamento controintuitivo. Di sicuro, come vedremo, c’è solo che le dinamiche in atto non dipendono da misure adottate dal governo in carica. I dati su Italia e Ue – Le persone con un posto sono salite di 520mila unità in un anno (+2,2%), toccando i ...