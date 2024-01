Pinocchio Unstrung | il film horror dai creatori di Blood and Honey

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Questo vizio di rovinare la nostra infanzia non finisce mai: idi Winnie The Pooh:andstanno lavorando a, versionedell’omonimo personaggio delle fiabe visto neld’animazione Disney Non solo Bambi, ora idi Winnie The Pooh:andci traumatizzeranno ancora con unsudal titolo “”. I ragazzi della Jagged Edge Production ci hanno preso gusto a rovinare la nostra infanzia e non hanno pietà per nessun personaggio Disney o delle fiabe. Il sitoy Disgusting ha condiviso le prime immagini del ...

I produttori di Winnie the Pooh: sangue e miele sono tornati al lavoro e tra i loro prossimi progetti c'è, una versione horror della classica storia del burattino. Il sito Bloody Disgusting ha ora condiviso le prime immagini diffuse da Jagged Edge Productions che fanno capire la ...La versione horror in arrivo invece si intitola, in arrivo un adattamento horror con protagonista il burattino di legno di Collodi Ad oggi la versione di ...Questo vizio di rovinare la nostra infanzia non finisce mai: i creatori di Winnie The Pooh: Blood and Honey stanno lavorando a Pinocchio Unstrung, versione horror dell’omonimo personaggio delle fiabe ...Jagged Edge Productions, lo studio responsabile di Winnie-the-Pooh: Sangue & Miele, ha condiviso uno sguardo in anteprima al loro prossimo film horror, Pinocchio: Unstrung, insieme al concept del ...