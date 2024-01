Piattaforma Unica | iscrizione a scuola facile e rapida con il nuovo servizio web | ecco cosa devi sapere

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Lasi digitalizza sempre più, per semplificare la burocrazia e velocizzare i procedimenti che riguardano gli scolari e i loro genitori.perché non bisogna dimenticare che, dal 18 gennaio, i genitori dovranno effettuare la domanda divia web per l’anno scolastico 2024/2025 grazie alla. Proprio così, le iscrizioni andranno eseguite esclusivamente con questo portale – ideato e lanciato per facilitare il rapporto tra le istituzioni scolastiche e le famiglie – non oltre le 20 del 10 febbraio prossimo. Vediamo le più importanti informazioni a riguardo.per iscrizioni a: come iscrivere i figli a? Gli step chiave Utilizzare questo innovativo strumento digitale ...