Piantedosi sui cori contro Maignan | «Necessaria una riflessione»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Matteo, Ministro dell’Interno, ha parlato del casosugli episodi di razzismo accaduti durante Udinese Milan Il Ministro dell’Interno, Matteo, ha parlato a margine del comitato per l’Ordine e la Sicurezza degli episodi di razzismo su Mikein Udinese Milan. Le parole riportate da La Stampa. PAROLE – «La sanzione sportiva è importante, ma non esaurisce il problema. Gli insulti al portiere del Milan rappresentano un episodio esecrabile dal quale va presa una netta distanza. Èunacon il ministro Abodi. Confido che attraverso le immagini delle telecamere si possa arrivare ad individuare i responsabili degli insulti perché è giusto che siano chiamati a rispondere in prima persona». CONTINUA SU MILANNEWS24

Quasi sempre per cose banali e ordinarie, e non è un caso: da un po' di mesi il ministro dell'Interno ha un nuovo social media manager (ilpost)

opposizioni all’attacco per i saluti romani alla commemorazione della strage di via Acca Larentia , testimoniati dalle impressionanti immagini di ... (ilfattoquotidiano)

opposizioni all’attacco per i saluti romani alla commemorazione della strage di via Acca Larentia , testimoniati dalle impressionanti immagini di ... (ilfattoquotidiano)

Matteo, Ministro dell'Interno, ha parlato del caso Maignan sugli episodi di razzismo accaduti durante Udinese Milan Il Ministro dell'Interno, Matteo, ha parlato a margine del comitato per l'Ordine e la Sicurezza degli episodi di razzismo su Mike Maignan in Udinese Milan. Le parole riportate da La Stampa. PAROLE ...... la quale aveva chiesto al governo italiano di "ritirare" il decreto, ma inutilmente. L'informazione che non esiste "Dal 2018 le autorità hanno smesso di dare comunicazionisalvataggi ...Stoccolma, 22 gen. - (Adnkronos) – Mattia Furlani comincerà da Stoccolma la propria stagione 2024: l’appuntamento è per sabato 3 febbraio nella capitale svedese al Folksam Grand Prix, tappa Bronze del ...Senza le cronache di Sergio Scandura di Radio Radicale, probabilmente non avremmo avuto notizie su un’imbarcazione con circa 40 persone a bordo dispersa dal 12 gennaio. Un comunicato della Guardia Cos ...