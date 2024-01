Piantedosi | “Gli autori degli insulti razzisti devono rispondere personalmente”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Parlando con i giornalisti a margine del comitato per l’Ordine e la Sicurezza che si è svolto a Campobasso, il ministro dell’Interno Matteosi è soffermato anche sulla questionenegli stadi di calcio. Queste le parole del ministro: “Da episodi come i coriche si sono verificati a Udine va presa la massima distanza ma, al di là della sanzione sportiva, che pure è importante, e della reazione immediata come l’interruzione della partita per una questione di tutela dell’ordine pubblico, servono altre misure. La sanzione sportiva non esaurisce il problema e io confido che i responsabili si possano individuare e siano chiamati adi quanto hanno fatto“. SportFace.

... con una sanzione che può arrivare fino a diecimila euro, per aver violato le regole del decreto, che normainterventi di soccorso delle ong nel Mar Mediterraneo. L'accusa per il ......di affiancareagenti ai pattugliamenti già presenti sul territorio delle altre forze dell'ordine. Non è un caso che l'operazione di presidio fisso, voluta dal Ministero dell'Interno, ...Un'imbarcazione della ong spagnola Open arms è stata posta in fermo amministrativo per venti giorni, con una sanzione che può arrivare fino a diecimila euro, per aver violato le regole del decreto ...Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi oggi è a Campobasso per il Comitato provinciale sulla sicurezza convocato dal Prefetto Michela Lattarulo. (ANSA) ...