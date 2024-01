Piano Mattei | al via il summit Italia-Africa | Salvini minaccia di disertare

l’ex ambasciatore italiano in Turchia Carlo Marsili non ha dubbi a riguardo: quella della Meloni in Turchia da Erdogan è una missione «importante e ... (secoloditalia)

Emerge proprio dal dettato della recentissima legge sul noto "per lo sviluppo in Stati del Continente africano" nell'attuare un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente ...Conduce Ruggero Po Ospiti: Giangiacomo Calovino: FdI, commissione Esteri alla Camera, relatore delRoberto Menotti: Senior Advisor " International Activities presso Aspen Institute Italia (Roma), Direttore Scientifico di Aspenia online, e Vice Direttore di Aspenia. Silvia Stilli: ...“E’ importante che siano state pronunciate in risposta a una domanda sul Piano Mattei” sottolinea la preside. “Fanno presagire che il governo italiano, all’interno di questa iniziativa o come suo ...Ma anche ai dipendenti più giovani. Alla fine del 2023, inoltre, Eni ha deciso di adottare un piano di interventi straordinari per un ammontare complessivo pari a circa 85 milioni di euro per ...