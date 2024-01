Peter Langner sfila alla New York Bridal Week

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La nuova collezione Sposa e Sera 2024 diè stata presentata sulla passerella di New. Le suggestive creazioni rappresentano l’incontro tra teatralità e il gusto per lo spettacolare. La luce diventa oggetto di magia. Si va dai tenui accenti dorati dell’alba per la sposa, alle sfumature di arancio e magenta del tramonto, fino ai blu e ai neri più scuri della notte per la collezione da sera.ha immaginato che ogni pezzo fosse immerso nell’aura dorata di un sole che sorge e tramonta. Le sue creazioni sembrano abitare in un luogo di fantasia dove l’opulenza e l’eleganza regnano sovrane. Il sottile fascino del classico-moderno e le seducenti reinterpretazioni del passato creano un’eleganza tutta Made in Italy. Courtesy of Press ...