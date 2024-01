Pet therapy in terapia intensiva | accarezzare un cane allevia il dolore

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Può un animale da compagniare le sofferenze e le angosce dei pazienti, dei loro familiari e del personale medico di una? Per l’ospedale di Rivoli, in Piemonte, la risposta è ‘sì’. Dallo scorso 18 gennaio due stupendi Golden Retriever hanno cominciato a prestare il loro supporto in rianimazione impegnati in un progetto sperimentale di petnel reparto dove sono ricoverati i casi più gravi. Petin rianimazione L’iniziativa, realizzata grazie alla donazione di Laura Cedro, socia dell’Associazione Aslan, scomparsa a novembre 2022, si chiama Ri-animali, ed ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita e promuovere il benessere di chi si trova a dover frequentare per periodi più o meno lunghi quello spazio: 11 pazienti e i loro familiari e per il personale del ...