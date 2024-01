Perla Vatiero accusata di aver aggredito un inquilino nella notte | cosa sarebbe successo

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Unha smascheratoraccontando un episodio accaduto durante lacasa del Grande Fratello in cui la ragazza avrebbe attaccato verbalmente un altro concorrente per un motivo futile. Tutto ciòquando la produzione aveva già staccato la diretta e così il gieffino in questione è stato accusato dimentito per creare una dinamica e far parlare si sé in puntata. Il GF deciderà di mostrare il video incriminato durante la prossima diretta? Andiamo per gradi e vediamoavvenuto. Grande Fratello 2023: la forte accusa aStefano Miele ha rivelato a Beatrice Luzzi e a molti altri inquilini in giardino che ...