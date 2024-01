Perfetti | “Il Milan ha dimostrato carattere Ma sul gol di Thauvin…”

Udinese "2 - 3, Jovic e Okafor firmano la rimonta rossonera in pieno recupero Vittoria ... La squadra di Pioli, invece, non ha mollato e complici i cambi del tecnico, questa volta, è ...Tempi di inserimentoper l'1 - 0. Leao 5,5 Da un suo lancio arriva il 2 - 2. Però dal ... Udinese -: il tabellino del match. Reti : 32' Loftus - Cheek (M), 41' Samardzic (U), 62' Thauvin (...Questo ha portato a togliere un difensore centrale in più tra i titolari e quindi garantirsi quantomeno una coppia perfettamente integra come Llorente ... ma uno sprint dell’ultima ora da parte del ...Aggiungiamo ancora una cosa, Giroud è perfettamente consapevole che il Milan prenderà un attaccante forte e probabilmente rinnoverà Luka Jovic. Vien da sé che le possibilità per giocare titolare ...