Perego ricoverata in ospedale per una neoplasia | la vicinanza dei colleghi

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Poco fa dal suo profilo Instagram Paolaha fatto sapere di essere statainper un intervento. La conduttrice di Citofonare Rai Due ha rivelato di essersi sottoposta ad una nefrectomia per unaed ha ringraziato il professore che l’ha seguita.parla dell’importanza della prevenzione: “Importante, può salvare la vita”. Nel suo ultimo post Instagram la presentatrice ha scritto: “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a Nefrectomia parziale per una. E comunque è importante fare sempre molta prevenzione, può salvare la vita“. Moltidellale hanno dimostratocon dei commenti su Instagram, tra questi ci sono: Alberto Matano, Adriana ...

Poco fa dal suo profilo Instagram Paola Perego ha fatto sapere di essere stata ricoverata in ospedale per un intervento. La conduttrice di ... (biccy)

Paola Perego è stata ricoverata a causa di un tumore : che malattia è la neoplasia ? La conduttrice è stata operata: come sta oggi? Ecco le ultime ... (donnapop)

Pubblicato il 23 Gennaio, 2024 “Ringrazio il prof. Gallucci e la sua équipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia. È ... (dayitalianews)

La conduttrice Paola Perego è stata Ricoverata per una nefrectomia parziale a seguito di una diagnosi di neoplasia. Ecco come sta ora la conduttrice ... (gossipnews.tv)

Essendo stata operata nella giornata di lunedì, Paola Perego è ancora ricoverata. Pertanto la conduttrice non potrà essere oggi al timone di Citofonare Raidue assieme alla collega Simona Ventura.Sui social e sulle riviste di gossip circola la voce di un nuovo amore per la conduttrice di Monza, ecco la verità.Paola Perego assente nella puntata di Citofonare Rai2 in onda domenica 28 gennaio. Alla conduzione, ci sarà solo Simona Ventura. Perego, nei giorni scorsi, si è sottoposta a nefrectomia parziale dopo ...