“Perché mi hanno cacciato” Amici | l’ex volto del programma vuota il sacco | la verità sul suo addio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Quando da poco si è chiusa la ferita per l’di Mew e Matthew ecco che arriva un’altra grana per Maria De Filippi e. A tirare in ballo la trasmissione è uno dei professori più amati degli anni scorsi rimasto in sella appena una stagione. Unche era sembrato frettoloso e senza senso, almeno fino a ieri quando nel corso del podcast Umani troppo umani ha raccontato cosa è successo. Tutto è nato per aver consolato un allievo. “Io dopo aver fatto, stanchissimoera una situazione faticosa e che tra l’altro non sentivo neanche mia, così vicini, la regola è che non si parla con i ragazzi”, racconta. >>“Per te”. Greta, tutti convinti adesso: dopo Mirko, la nuova storia d’amore è al Grande Fratello. E chi l’avrebbe mai detto? “Una sera stavo a cena con Kledi e passa uno ...