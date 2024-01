“Perché me ne sono andata” Mew spiega l’addio ad Amici | il motivo è molto grave

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La giovanissima cantante Mew parla per la prima volta dopo aver abbandonato lo show Mediaset, “23”. La cantante ha lasciato il programma, insieme al fidanzato Matthew, dopo le festività natalizie. “Motivi personali” aveva detto un po’ superficialmente la produzione. Non si tratta di una gravidanza, come era circolato sui social subito dopo, ma della sua salute mentale. Dopo oltre tre settimane, però, Valentina Turchetto, alias Mew ha deciso di confessarsi con i fan con un video su Instagram.Leggi anche: Jamie Dorman morso da un bruco velenoso, “Vivo per miracolo” Mew ha raccontato di aver deciso di prendersi cura della sua salute mentale: “La depressione salta fuori anche nei momenti migliori della vita, in questo caso era il più bello della mia vita”. MewLe prime parole di Mew dopoad23. “Ho letto tante ...