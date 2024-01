Perché l’attività fisica a tempo di musica migliora le prestazioni del cervello

Leggi su dilei

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Mi sento meglio. E quindi anche la mia mente è più pronta. Sono davvero tante le persone che dopo una corsa, una sessione in palestra, una nuotata si sentono più in forma. E non solo sul fronte dei muscoli e delle articolazioni, ma anche sul versante cognitivo. Ebbene, se siete tra loro, sappiate che esistono precise ragioni per spiegare questa situazione. In particolare, oltre alla classica scarica di endorfine che ci fa sentire meglio, un ruolo fondamentale nelre lecognitive sarebbe legato all’azione della dopamina. Ecco come. L’azione della dopamina Il sistema nervoso centrale lavora al meglio anche grazie all’azione di particolari composti, chiamati neurotrasmettitori, che in qualche modo agevolano con la loro presenza la trasmissione dei messaggi. Uno di questi è la dopamina. Ebbene, su Journal of Physiology, è apparsa una ...