Perché i Giorni della Merla si chiamano così? La risposta tra mito e consuetudine popolare

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Gennaio è il mese più freddo dell’anno? A volte sì e a volte no, verrebbe da rispondere. Ma legati alla temperatura del periodo vi sono i cd., ovvero quelli corrispondenti al 29, 30 e 31 gennaio. Per tradizione esi usa definirli ipiù gelidi dell’anno, ma si tratta pur sempre di una credenzae dunque non per forza corrispondente al vero. Tutt’altro. Di seguito chiariremo ildi questo particolare nome assegnato agli ultimidi gennaio e sveleremo altresì un’altra credenza collegata, che non tutti conoscono. I dettagli.si? I ...