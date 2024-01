Perché GF non va in onda stasera? Torna il doppio appuntamento | le date

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ancora cambi di programmazione in quel di Canale 5 oggi, lunedì 22 gennaio 2024.Grande Fratello non va inper effetto di una serie di concomitanze. La finale della Supercoppa Italiana colpiscono il reality di Alfonso Signorini dopo aver fatto slittare venerdì scorso Avanti un Altro e Ciao Darwin in prime time. Alle ore 20:00 calcio d'inizio per Napoli-Inter in diretta esclusiva su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it e Mediaset Infinity. Si gioca sul campo dell'Al-Awwal Park di Riad in Arabia Saudita davanti a 25mila spettatori (tutto esaurito) tra cui ci saranno anche il ct dell'Italia, Spalletti, e alcune leggende del nostro calcio come Vieri, Brocchi, Candela e Ferrara oltre a diversi campioni del mondo nel 2006: Cannavaro, Del Piero, Materazzi, Toni e Zambrotta. Al mattino e al pomeriggio rimane tutto invariato con le ...