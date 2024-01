Perché Avanti un altro stasera | 22 gennaio 2024 | non va in onda?

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Effetto deja-vu per i telespettatori diun: a soli tre giorni di distanza dalla mancata messa indel quiz show ideato e condotto da Paolo Bonolis, il programma è stato costretto ad unstop. Questa sera, lunedì 22uninfatti non va in. Come maiunquesta sera non va in? Il motivo è letteralmente lo stesso di tre giorni fa, ovvero la Supercoppa Italiana, in questo caso la finale tra Napoli ed Inter, indalle 19:45. Per questo motivo, anche questa sera, Pomeriggio Cinque è trasmesso fino alle 18:50. A seguire, l’edizione delle 20:00 del Tg5 ed, alle 19:30, a Striscia la Notizia, per una puntata ...