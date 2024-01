Peppino di Capri | «Suonammo per lo scià di Persia | ci regalo delle sue foto con la cornice di finto legno»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Repubblica intervista oggiDiche, a quasi 85 anni e 60 anni di carriera come cantante, sembra un ragazzino per quanto entusiasmo ha ancora: «Ancora, quando mi fermano, mi rimproverano di essersi innamorati per colpa mia. Tanti aneddoti della sua vita e della sua carriera Suo padre era musicista, ma molto severo «Piu? che severo. Con me e con le mie sorelle. I miei non mi avevano mai visto dal vivo. Ricordo il Metropolitan di Napoli, tremila posti, i ragazzi appesi, il piu? grande complimento e? stato: “Eh”. Era un dovere fare bene le cose. La stessa cosa quando ho partecipato ai festival e facevo la classica telefonata a casa: “Avete visto?”. E dall’altra parte: “Eh”. Niente complimenti. Presentai un libro a, si alza una signora, era stata la mia insegnante, e racconta che mio padre una volta alla settimana ...