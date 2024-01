Pensioni | richiesta di detrazione familiare a carico entro il 12 febbraio | come fare

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Per i pensionati residenti all’estero il 12scade il termine perdomanda all’Inps dell’attribuzione e revoca delle detrazioni per familiari a. La procedura interessa i contribuenti che ricevono un assegno previdenziale fuori dall’Italia, in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, a condizione, specifica l’Inps, che sia un adeguato scambio di informazioni con il sistema fiscale del nostro Paese. I requisiti Nel messaggio n.245/2024 del 18 gennaio, l’Istituto di previdenza ha indicato i requisiti e le istruzioni per poter inoltrare la domanda ricordando, in particolare, che il reddito complessivo annuo delper il quale si chiede lanon può essere superiore a 2.840,51 euro (qui per conoscere il ...