Pensioni | Gelera | Per la sostenibilità del sistema l' occupazione è centrale | agire sulla produttività

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Milano, 22 gen. (Adnkronos/Labitalia) - "Quello su cui dobbiamo lavorare in termini didelstico è l', e ancoraricchezza dei lavoratori. Sono essi la fonte contributiva primaria per il pagamento delle. E dobbiamo mantenere le donne nel mercato del lavoro, con interventi che vanno potenziati". Lo ha detto Micaela, commissario straordinario dell'Inps, intervenendo alla presentazione del Rendiconto sociale del Comitato provinciale e della direzione di coordinamento metropolitano Inps di Milano. "Il bonus nido è un intervento importante che andrebbe ulteriormente percorso perché i costi dei nidi sono importanti, e anche determinanti...

