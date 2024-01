Pensati Sexy | la commedia di Amazon che punta su Diana del Bufalo e Valentina Nappi

Arriva su Prime Video il film Pensati Sexy, la nuova commedia al femminile diretta da Michela Andreozzi che vede come protagonista Diana Del ... (europa.today)

In Pensati Sexy Maddalena è la pecora nera della sua famiglia molto cattolica e gli uomini con cui esce sembrano essere tutti fuori dalla sua ... (today)

Prime Video . Ecco la nostra lista delle migliori uscite , tra serie tv e film, del canale di streaming per febbraio 2024 . Come ogni mese arriva la ... (2anews)

Prime Video ha entusiasmato il pubblico rivelando il trailer ufficiale e il poster di, la nuova commedia al femminile diretta da Michela Andreozzi. Il film vanta una protagonista irresistibile, Diana Del Bufalo, nei panni di Maddalena, una giovane donna con zero autostima ...è la nuova commedia al femminile di Prime Video con protagonista Diana Del ...Pensati Sexy è il nuovo film al femminile in arrivo su Amazon Prime Video con Diana Del Bufalo e Valentina Nappi, protagoniste della ...Poco prima di San Valentino arriva su Prime Video il film Pensati Sexy, la nuova commedia romantica al femminile diretta da Michela Andreozzi che vede come protagonista Diana Del Bufalo (che su Prime ...