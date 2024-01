Pene più severe per chi abbandona gli animali | approvato l’emendamento

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il tema dell’abbandono degli, specie durante il periodo estivo, è molto sentito in Italia e diverse petizioni e battaglie sono state portate avanti per far sì che venisse approvata una legge che prevedesse punizioni pecuniarie e detentive per chigli. Dal momento che queste punizioni non erano abbastanza disincentivanti del fenomeno, ci