Pedro Alonso | alias Berlino | icona di stile alla sfilata Armani uomo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) E’ l’attore del momento,, che con il suoveste i panni di, l’affascinante ladro gentildella celebre produzione spagnola “La Casa di carta”. Lo abbiamo avvistato a Milano durante la fashion week maschile, nel front row dellaGiorgioAI 2024/25.,con GiorgioAssediato dai fotografi,con il suoha conquistato la scena per via del suoraffinato, nel segno di un’eleganza rilassata, che valorizza capisaldi del guardaroba maschile, dal cappotto lungo, al blazer e fino al dolcevita. Proviamo a tracciare un identikit didi ...

L'attore galiziano Torna a interpretare il ladro geniale ma ambiguo in una serie che non rinuncia al romanticismo (wired)

... ma avranno un contro in sospeso con. Fernando infatti lo riterrà responsabile della morte del loro fratello maggiore,, presto verranno rivelati i dettagli di quanto accaduto anni prima; ...Netflix, i film e le serie tv del momento Berlino (Serie tv 2023, Azione/Thriller) di Álex Pina, cone Michelle Jenner. Un inganno di troppo (Serie tv 2023, Drammatico) con Michelle ...Le anticipazioni straniere della soap opera La promessa: svelato il passato oscuro di Alonso Ci saranno non pochi colpi di scena nelle prossime puntate ...Da sempre ad esempio quello di Armani è un appuntamento irrinunciabile per molte celebrities, hollywoodiane e non, e all'ultima sfilata maschile si sono ad esempio fatti notare Ed Skrien, direttamente ...