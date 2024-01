Pd | braccio di ferro su mille tesserati | spunta la sanatoria

(Di lunedì 22 gennaio 2024) «Discriminazione umiliante e immotivata verso la terza Federazione del Paese. Ora vogliamo delle risposte». È il passaggio più duro del documento che, in queste ore, stanno...

Il vicepresidente della Camera ed esponente Fdi si dice tuttavia fiducioso, confidando in un "accordo di buonsenso" sul candidato in Sardegna tra i ... (sbircialanotizia)

L'ultima versione del regolamento consente l'uso del Riconoscimento facciale nei luoghi pubblici anche per i crimini minori e apre la strada alla ... (wired)

Roma, 18 gen. (askanews) – Maggioranza e Governo forzano le regole dei lavori parlamentari al Senato per gestire i loro problemi interni: è ... (ildenaro)

Il Comitato Olimpico Internazionale manifesta per l’ennesima volta una posizione contraria alla costruzione di una nuova pista da bob a Cortina per ... (ilfattoquotidiano)

Al di là delle capacità riproduttive dei topi, la presenza dei ratti è favorita dalla situazione bellica: da mesi il conflitto si è trasformato in undistatico, senza sostanziali ...Al di là delle capacità riproduttive dei topi, la presenza dei ratti è favorita dalla situazione bellica: da mesi il conflitto si è trasformato in undistatico, senza sostanziali ...La Striscia dovrà essere ‘smilitarizzata’ e ‘restare sotto il nostro pieno controllo’, ha insistito il premier respingendo ‘le enormi pressioni’ ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se ...