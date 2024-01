Pazza idea Candreva | lo vogliono subito | può giocare in Champions League

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Antoniopotrebbe cambiare maglia in questi ultimi giorni di calciomercato:a sorpresa della big, potrebbedi nuovo in. Ci sono calciatori che sembrano non invecchiare mai. Anzi sono come il vino, più invecchiano e più migliorano. Uomini che nonsmettere di divertirsi giocando a calcio e continuano a divertire tifosi e appassionati, che possono godere del loro talento. In questa categoria rientra Antonio, uno che di smettere di segnare magici gol e regalare giocate di alto livello non ne ha proprio voglia. Arrivato alla soglia dei 37 anni (li compirà il prossimo 28 febbraio),continua a far vedere grandi cose in un campionato competitivo come la Serie A. Con la maglia della Salernitana, ...