Paura per Gigi Riva | malore per l’ex attaccante del Cagliari e della Nazionale | ricoverato d’urgenza

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ricovero in ospedale per, a seguito di unche lo ha colpito durante il weekend nella sua casa in centro a. Le condizionileggendaformazione rossoblù, con cui ha vinto da protagonista lo scudetto nel 69-70 e tuttora miglior marcatore, nelle ultime ore sono stabili: attualmente si trova nel reparto di cardiologia dell’Ospedale Brotzu di, dove è stato trasportato in ambulanza e sottoposto a dei controlli.si è sentito male in casa Secondo le ultime notiziee del, che il prossimo 7 novembre compirà ...

Mentre si trovava in vacanza in Portogallo, l'attore Jamie Dornan è stato ricoverato d'urgenza per sintomi riconducibili ad un'infarto. Paura per i ... (ilgiornale)

L'Italia e Cagliari sono in ansia per Gigi Riva . "Rombo di tuono", attaccante euomo simbolo campioni d'Italia nel 1970, ha... (calciomercato)

Gigi Riva è ricoverato in ospedale a Cagliari per accertamenti. L'ex attaccante della nazionale italiana ha accusato un malore in casa ed è stato ... (europa.today)

L'Italia e Cagliari sono in ansia per Gigi Riva . "Rombo di tuono", attaccante euomo simbolo campioni d'Italia nel 1970, ha... (calciomercato)

Momenti di Paura nel mondo del calcio per le condizioni di Gigi Riva , ex calciatore protagonista con le maglie di Cagliari e Nazionale italiana. ... (calcioweb.eu)

Paura per Gigi Riva , l’ex calciatore ricoverato dopo un malore in casa Spavento per Gigi Riva , attualmente ricoverato in un ospedale di Cagliari ... (tpi)

'Comele alberature, dove si è arrivati a intervenire solo dopo i crolli di questo inverno su veicoli e strade, anche nel settore trasporto pubblico Gualtieri e Atac tengano alta l'attenzione ...'Ho avuto un carcinoma maligno al viso: ho avuto moltaancheil mio lavoro - aveva detto - . Ho rischiato che mi portassero via mezzo viso. Sono stati bravissimi nel curarmi'. Ora il ...Attimi di paura per Gigi Riva, ex attaccante del Cagliari, della Nazionale e capocannoniere storico dell'Italia. 'Rombo di Tuono' è stato ricoverato ieri (domenica 21 gennaio) in ospedale a Cagliari.Spavento per Gigi Riva, attualmente ricoverato in un ospedale di Cagliari dove nei prossimi giorni verrà sottoposto a un intervento al cuore: lo rivela la Nuova Sardegna, secondo cui l’ex calciatore ...