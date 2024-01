Paternò | ruba uno scooter ed una bici da un garage | arrestato 19enne

Leggi su dayitalianews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 Devono aver pensato di averla fatta franca i due giovani che, nella nottata, hanno forzato la porta di une si stavano allontanando indisturbati con un piaggio Liberty e una mountain bike, non facendo tuttavia i conti con la presenza sul territorio dei Carabinieri. A notare l’insolita “passeggiata” notturna, è stato infatti la pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di, impegnato in un servizio di prevenzione dell’illegalità diffusa, con particolare attenzione ai reati predatori. Nel frangente i militari dell’Arma, con un efficace colpo d’occhio, hanno notato in lontananza 2 giovani che stranamente spingevano appunto unoed unasu per la rampa deidi un palazzo di Corso Italia, in direzione della strada. L’equipaggio, ...