Pat Rafter innamorato del padel | “Ammiro complessità del gioco”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Roma, 22 gen. (askanews) – Ilè la seconda vita di Pat. Due tornei di fila (Fip Rise Australian Open e Fip Promotion Melbourne) gli sono bastati per tornare a respirare l’atmosfera delle competizioni., a 26 anni, è diventato numero 1 al mondo nel tennis: ora, a 52, si diverte con il, come giocatore ma anche – racconta una nota – come ambasciatore fondatore diAustralia. “Ho sentito parlare per la prima volta delcirca quindici anni fa ma inizialmente non pensai a giocare. Circa un anno fa un mio amico mi ha detto che avrei dovuto provarci davvero, così l’ho fatto – ha dichiarato in un’intervista alla FIP -. All’inizio ero piuttosto negato, ma ho imparato in fretta le basi. Sono molto fortunato ad avere un vicino che ha un campo da ...

Senza perdere tempo. Rafael Nadal è giunto in queste ore in Australia, per la precisione a Brisbane , dove è l’osservato speciale dell’ATP250. Il ... (oasport)

si gode la passione per il padel. A 26 anni è diventato numero 1 al mondo nel tennis. Ora, a 52, vive una seconda vita come ambasciatore fondatore di Padel Australia, ma anche come ...Specialmente poi se lo Slam è quello di casa, dove è dal 2001 - con- che il pubblico aspetta di rivedere un suo tennista spingersi almeno in semifinale. Demon, n.10 del mondo e vincitore ...Pat Rafter si gode la passione per il padel. A 26 anni è diventato numero 1 al mondo nel tennis. Ora, a 52, vive una seconda vita come ambasciatore fondatore di Padel Australia, ma anche come giocator ...Il padel è la seconda vita di Pat Rafter. Due tornei di fila (FIP RISE Australian Open e FIP Promotion Melbourne) gli sono bastati per tornare a respirare l’atmosfera delle competizioni. Rafter, a 26 ...