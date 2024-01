Passaporti | nel 2023 aumentati del 67% i documenti rilasciati

(Di lunedì 22 gennaio 2024) IN QUESTURA. Consegnati 54.200, nel 2022 erano 32.400. Ma difficoltà tecniche per prenotare attraverso il portale. Il questore: «Mai capitato che qualcuno restasse senza».

Sono ben 1.183 iin giacenza negli uffici della Questura di Brescia. Numeri in costante e significativa crescita, perché se erano 832020 e 562021 (anni comunque con numeri ......d'Italia che ha pubblicato il rapporto con i numeri AIRE e dei servizi consolari erogati2023 . 7.122 le pratiche Aire , tra iscrizioni e variazioni, 298 i certificati emessi.e ...Santiago, 22 gen - Al fine di venire incontro alla crescente domanda dei connazionali, in via sperimentale, l’Ambasciata d’Italia a Santiago realizzerà un “Open Day” per il rilascio del passaporto ...Secondo un recente rapporto dell'Onu le reti di riciclaggio di denaro sono sempre più diffuse in tutto il sud-est asiatico e ora sono molto più difficili da ...