Partire da sé La sfida delle donne secondo Elvira Frojo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Usciti, non senza strascichi, dalla pandemia, smarriti da guerre, crisi energetiche e climatiche, problemi demografici e migratori, cosa ci attende per il 2024? Nell’anno bisestile che, per tradizione, non promette nulla di buono, quale “manuale d’istruzioni” per una vita migliore? Per la Treccani, la parola dell’anno appena concluso è “femminicidio”, descritta come “eliminazione fisica di una donna in quanto tale”. Inserita dall’Istituto dell’Enciclopedia italiana perché, come ha spiegato Valeria della Valle, direttrice del vocabolario con Giuseppe Patota, il termine femminicidio sulla stampa e sui libri di saggistica è ormai rilevante “fino a configurarsi come una sorta di campanello d’allarme che segnala, sul piano linguistico, l’intensità della discriminazione di genere”. Uccisa perché donna. Eletta tra economiste, politiche, manager, intellettuali, attiviste e sportive dell’anno ...