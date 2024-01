Parte dall’Angola la risposta occidentale a Pechino

Leggi su formiche

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Le battaglie, a volte, si combattono anche sui binari. Persino quando c’è di mezzo lo sviluppo e le speranze di un intero continente, l’Africa. Non c’è bisogno di dilungarsi troppo nel raccontare come la Cina in questi ultimi 10-15 anni abbia azzannato il Continente nero, intossicandone le finanze e depredando molti governi dei propri asset, attraverso una fitta rete di prestiti dalle clausole a dir poco vessatorie. Però da quando lo scorso gennaio il segretario al Tesoro Usa, Janet Yellen, si è recata in Africa per gettare le basi di una strategia di investimenti, abbastanza robusta da ribaltare l’attuale equilibrio tutto a favore della Cina, qualcosa si è mosso. Per esempio in Angola, Paese dove la Cina vanta investimenti, ma anche crediti, per oltre 20 miliardi di dollari, senza considerare che ad oggi la Cina è inoltre il maggior partner commerciale dell’Angola, assorbe il 61,56% ...