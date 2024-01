Paris Fashion Week | azzurro Valentino

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dopo una breve parantesi milanese, Pierpaolo Piccioli torna a Parigi a presentare il suo menswear. Le Ciel - questo il titolo della collezione per il prossimo autunno inverno - è un’esplorazione del colore blu, in tutte le sue sfumature, a partire da quella brillante del cielo. Storicamente associato alla figura maschile, specialmente a partire dal secondo dopoguerra quando negli Stati Uniti una massiccia campagna di marketing ha fatto sì che la tonalità fosse posta in antitesi al rosa, il blu diventa, per, il colore della libertà di scegliere. Pierpaolo Piccioli sceglie ancora una volta di sovvertire simboli e regole. La collezione diventa così pretesto per ridefinire non solo l’, ma anche l’idea stessa di abito formale. Il suo classicismo non viene spogliato, ma piuttosto visto con uno sguardo contemporaneo, aperto a un nuovo mondo ...

La chiamata ai front row per laWeek uomo si è appena conclusa, non lasciandoci però insoddisfatti. D'altra parte, per accogliere i grandi brand del ricco calendario parigino, si sa, ci vogliono anche grandi ospiti. E ...... appuntamento del denso fine settimana dedicato alle presentazioni delle collezioni maschili dellaWeek di gennaio . L'evento, che ha posto sotto i riflettori lo stile coloratissimo, ...Zendaya is a big supporter of Schiaparelli which was evident when she wore an outfit from the brand to the Comic Con Experience São Paulo in December 2023 to promote her upcoming sci-fi movie, Dune 2.Senegalese luxury fashion brand, Tongoro has accused creative director, Olivier Rousteing’s Balmain of stealing their face jewellery designs during Paris Fashion Week on Saturday, 20 January. After ...