Pare parecchio Parigi | l’età consigliata ai bambini per vederlo

Leggi su cultweb

(Di lunedì 22 gennaio 2024)cchio, ultima fatica di Leonardo Pieraccioni, è una commedia dai toni familiari la cui visione è, per quanto riguarda i più giovani, ad un pubblico dai 12 anni in su. Va sottolineato però, che il cuore della vicenda non prevede alcun tipo di restrizione per quanto riguarda la tematica, incentrata essenzialmente sulle vicende di una famiglia forse disfunzionale, ma come tante. Anzi, rispetto alle pellicole passate in cui Pieraccioni assumeva sempre il ruolo di conquistatore un pò imbranato nei confronti di una presenza femminile dalla bellezza irraggiungibile, questa volta il film perde qualsiasi velleità romantica concentrandosi esclusivamente sulla bellezza di un viaggio sognato.cchioLeonardo BaldiniAnche il tipo di ...