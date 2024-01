Pare parecchio Parigi | il testo della canzone di Neena dal film

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La giovane cantante pratese Irene Colzani, in arte, coadiuvata dal compagno Daniele Pacini, ha scrittocchio, ladell’ultimo, omonimodi Leonardo Pieraccioni. Il brano è stato composto appositamente per il, prima ancora che questo venisse girato, sulla basesceneggiatura, e ripercorre, a volo d’uccello, i temi cardinepellicola. Il videoclip, peraltro, presenta immagini dial pianoforte, alternate a sequenze del. Ecco di seguito il. Guarda da quassù si vede l’alba Oggi anche noi l’abbiamo salutata Avevi ragione tu, è rossa come il Moulin Rouge Da oggi vediamo di ...

Pieraccioni aveva sentito questa storia circa 12 anni fa e ora l'ha voluta portare sullo schermo. "Parigi" è infatti tratto da fatti realmente accaduti e in soli 4 giorni ha incassato oltre 1 milione 335mila euro, superando "Perfect Days", il film di Wim Wenders che resta in seconda ...Box office, Leonardo Pieraccioni in vetta.Parigi, l'ultima prova del regista e attore toscano, conquista all'esordio il pubblico italiano: 1.335.227 euro, e la migliore media copia (2.878 euro), nel weekend 18 - 21 gennaio 2024.Il film ha registrato un primo weekend da 1.335.227 euro, Perfect Days di Wim Wenders sfiora i tre milioni, Siani è l’italiano più visto delle Feste ...L'esordio di Pare Parecchio Parigi di e con Leonardo Pieraccioni è in vetta al botteghino italiano del fine settimana. Stabile al secondo posto Perfect Days di Wim Wenders. Terzo è The Holdovers. È ...