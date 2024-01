‘Pare Parecchio Parigi’ e la «consapevolezza di coltivare i rapporti»

Leggi su funweek

(Di lunedì 22 gennaio 2024) È nelle sale dal 18 gennaio PareParigi di Leonardo Pieraccioni, prodotto da Levante con Rai Cinema. Pieraccioni, che firma il soggetto con Filippo Bologna e la sceneggiatura con Alessandro Riccio, è regista e interprete di questa commedia familiare, liberamente ispirata ad una storia vera, che vede nel cast anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica. La pellicola racconta la storia di tre fratelli (Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua) che decidono di esaudire il desiderio del padre malato (Nino Frassica) di non aver fatto un viaggio a Parigi con i figli. I tre fratelli, che non si parlano da cinque anni, fingeranno di partire con lui da Firenze a bordo di un camper, che non uscirà mai dai confini di un maneggio di cavalli. Quel viaggio, messo in scena perché ai figli è stato proibito di allontanare il padre dalla ...