Pardo | «Scudetto? Inter impressionante ma la Juventus…»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La Juventus, forte di una gara in più, ha scavalcato l’in classifica. Pierluigivenuto su Radio 24 nel corso di Tutti Convocati, ha parlato della lotta– Queste le considerazioni di: «Sorpasso Juventus? I bianconeri avranno la possibilità di presentarsi davanti allo scontro diretto contro l’. I nerazzurri visti nelle ultime partite, con Monza e Lazio, è. Ma la Juventus è in crescita. La narrazione di questo campionato sin dall’inizio ci dice che l’è strafavorita, stante il flop del Napoli e l’mittenze del Milan si pensava che potesse andare in fuga ma non è così: la Juventus sta facendo cose importanti, si è visto il passo in avanti. Sarà una ...

L’Inter, prima in classifica in Serie A, è in lotta con la Juventus per lo scudetto. Pierluigi Pardo , su Radio 24, si esprime così sul duello al ... (inter-news)

... Guardiola nominato miglior allenatore, ha 'battuto' l'allenatore dellodel Napoli , ... gli allenatori delle nazionali (ha votato anche Spalletti ), un giornalista per Nazione (in ...... Guardiola nominato miglior allenatore, ha 'battuto' l'allenatore dellodel Napoli , ... gli allenatori delle nazionali (ha votato anche Spalletti ), un giornalista per Nazione (in ...“Scudetto Non un dovere per l’Inter, però sono stati onesti e trasparenti facendo capire che lo scudetto è l’obiettivo di quest’anno. Mi pare chiaro anche da alcune scelte come il turnover ...Pierluigi Pardo, a Tutti Convocati, parla così dello scontro scudetto Juventus-Inter. "Gennaio, sulla carta, anche per lo spostamento della partita dell'Inter con un precedente storico non positivo...